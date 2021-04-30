MSÜ taban puanları açıklandı mı? Sözel sayısal EA Milli Savunma Üniversitesi MSÜ 2021 taban puanları (Kadın erkek hava deniz kara taban puan)

MSÜ taban puanları açıklandı mı? MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı. MSÜ tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla adaylar tercih işlemlerine başladı. Tercihler 19 Mayıs'a kadar sürecekken, MSÜ taban puanları merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre; tercih işlemleri personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. İşte MSÜ taban puanları hakkındaki detaylar…

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde belli oldu. Bugün de MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı ve tercih işlemleri başladı. 19 Mayıs'a kadar sürecek tercih işlemleri ile birlikte MSÜ taban puanları araştırılmaya başlandı. MSÜ taban puanları açıklandı mı? İşte Sözel sayısal EA MSÜ taban puanları…

MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı.

MSÜ TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2020 TABAN PUANLARI

MSÜ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

KARA HARP OKULU Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

MSÜ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420