MSÜ taban puanları açıklandı mı? Sözel sayısal EA Milli Savunma Üniversitesi MSÜ 2021 taban puanları (Kadın erkek hava deniz kara taban puan)

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde belli oldu. Bugün de MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı ve tercih işlemleri başladı. 19 Mayıs'a kadar sürecek tercih işlemleri ile birlikte MSÜ taban puanları araştırılmaya başlandı. MSÜ taban puanları açıklandı mı? İşte Sözel sayısal EA MSÜ taban puanları…
MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı.
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2020 TABAN PUANLARI
MSÜ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR
HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930
KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152
DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152
KARA HARP OKULU Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242
MSÜ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR
HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110
KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794
DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794
KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420