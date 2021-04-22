MSÜ taban puanları 2021! Kadın ve erkek adaylar puanları sorguluyor! MSÜ baraj puanı kaç 2021, kaç sılama ile alıyor?

ÖSYM tarafından 2021 MSÜ sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından puan araştırmasına başladı. MSÜ taban puanları merak ediliyor. 4 Nisan’da düzenlenen sınava giren adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebilecek. Peki MSÜ taban puanları açıklandı mı? MSÜ baraj puanı kaç 2021, kaç sılama ile alıyor?

2021 MSÜ sınavı 81 ilde 95 sınav merkezinde uygulandı. Adaylar merakla sonuçları beklerken ÖSYM sonuçların açıklandığını duyurdu. MSÜ kılavuzu içerisinde yer alan bilgiye göre Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacak. 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor. MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyecek. Kadın ve erkek adayların MSÜ taban puanları 2021 açıklandı mı? MSÜ baraj puanı kaç 2021, kaç sılama ile alıyor?

MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ)’nda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek taban puanı veya daha yüksek puan alan adayların 2’nci seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak.

2021-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

2020 MSÜ TABAN PUANLARI

KADIN ADAYLARHAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 357,930

KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 349,45152



DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 349,45152



KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242



MSÜ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR



HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794



DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 276,91794



KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420

MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

MSÜ sınavında cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacak.

Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecek:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacak.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

MSÜ SINAVINDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Harp Okulları için;

a. 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri gerekmektedir (2020-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar ÖSYM’nin belirlediği diğer şartları taşıması halinde 2021-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini gözönünde bulundurmalıdırlar).

b. 2021 YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir (2020-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar ÖSYM’nin belirlediği diğer şartları taşıması halinde 2021-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini gözönünde bulundurmalıdırlar).

Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacak.

Milli Savunma Üniversitesi'ne girecek adayların Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmaları gerekecek.

MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2’nci seçim aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılır.

2’nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü

KHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2021-MSÜ Sözel Puanı

DHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

HHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2021-MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2021-MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2021-MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO 2021-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir.

HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI 2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI

2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ)’nda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek taban puanı veya daha yüksek puan alan adayların 2’nci seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak.

Başvurusu kabul edilen adayların icra edilecek olan 2’nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak.

2’nci seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilân edilen tarih ve saatte, Kara Harp Okulu Komutanlığı/Ankara sınav merkezinde hazır bulunacaklardır. 2’nci seçim aşamaları, sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere;

a. Hava Harp Okulu adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün Psikomotor Testi, üçüncü gün mülakat sınavları yapılacak şekilde 3 gün,

b. Diğer Okulların adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacak şekilde 2 gün sürecektir.

2021-MSÜ sınavına katılan ve TYT (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebilecekler.