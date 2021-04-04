Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sona erdi. Sınavın ardından adaylar MSÜ sınavı soruları ve cevapları ile MSÜ sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, MSÜ soru ve cevapları ne zaman açıklanır? MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 MSÜ soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır? İşte 2021 MSÜ sınavı ve merak edilenler...

2021 MSÜ sınavı 4 Nisan'da gerçekleştirildi. Adaylar 81 il merkezinde sınava katıldı. Sınavın ardından adaylar 2021 MSÜ soruları ve cevaplarını sosyal medya üzerinden değerlendirmeye başladı. Adayların gözü ÖSYM tarafından açıklanacak 2021 MSÜ soruları ve cevap anahtarına çevrildi. Peki, MSÜ soru ve cevapları ne zaman açıklanır? MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 MSÜ soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır? İşte 2021 MSÜ sınavı ve merak edilenler...

MSÜ SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MSÜ 2021 sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının soruları ve cevapları aynı gün saat 14.00’ten itibaren erişime açılmıştı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitap çığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 14 Haziran 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebildiler.

2021-MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 MSÜ sınav sonuçları ÖSYM tarafından 29 Nisan'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde kabul ediliyor.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol

Sistemi” işlemini hizmete sundu.