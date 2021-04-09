MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM tarihi açıkladı: MSÜ sınav sonuçları 2021

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 81 il merkezinde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar ise gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu merak ediliyordu, yanıt buldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl geçerli olarak kabul edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Buna göre MSÜ sonuçları 29 Nisan tarihinde erişime açılacak.

MSÜ SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MSÜ sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 29 Nisan tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.