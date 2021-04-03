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MSÜ sınavında kaç soru sorulacak? MSÜ sınavı alt testleri ve soru sayıları

03 Nisan 2021 Cumartesi - 19:00 | Son Güncelleme : 03 04 2021 - 19:00

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) 4 Nisan Pazar günü yapılacak. ÖSYM tarafından 81 ildeki 95 sınav merkezinde uygulanacak sınav, saat 10.15'te başlayacak, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınava saatler kala adaylar MSÜ sınavı kaç soru? MSÜ sınavında hangi konulardan çıkacak? sorusunu araştırıyor. İşte MSÜ sınavı soru sayısı ve MSÜ sınavı alt testleri ve soru sayıları...


2021-MSÜ 4 Nisan'da yapılacak. Adaylar sınav öncesi sınava ilişkin bilgileri araştırıyor. MSÜ sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav öncesinde adaylar MSÜ sınavı kaç soru? MSÜ sınavında hangi konulardan çıkacak? sorularını araştırıyor. İşte MSÜ sınavına ilişkin bilgiler...
 
MSÜ sınavında adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyecekler. Sınav süresi 135 dakika olacak. 
 
Testin alt testleri ve soru sayıları aşağıdaki gibi olacak: 
 
 

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