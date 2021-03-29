MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? İşte MSÜ sınavı soru dağılımı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) sayılı günler kaldı. Adaylar MSÜ sınavı soru dağılımlarını ve sınava ilişkin bilgileri araştırıyor. Geçtiğimiz hafta ÖSYM MSÜ sınav yerlerini açıklamıştı. Peki, 2021 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınavı soru dağılımı nasıl olacak? MSÜ sınava giriş belgesi nasıl alınır? İşte MSÜ sınavı soru dağılımı ve MSÜ sınavında çıkmış sorular!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 81 ilde yapılacak MSÜ sınavı giriş belgeleri geçen hafta açıklanmıştı. Adaylar MSÜ sınavına kısa süre kala çıkmış soruları ve sınavda soru dağılımı ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 2021 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınavı soru dağılımı nasıl olacak? MSÜ sınava giriş belgesi nasıl alınır? İşte MSÜ sınavı soru dağılımı ve MSÜ sınavında çıkmış sorular!

2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim -öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), yapılacak. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) 04 Nisan 2021 Pazar günü uygulanacak.

MSÜ sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.

Bu sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri gerekiyor.

SINAV NASIL OLACAK? MSÜ SINAVI SORU DAĞILIMI!

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Test; tek kitap çık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyecekler. Sınav süresi 135 dakika olarak belirlendi.

Testin alt testleri ve soru sayıları aşağıdaki gibi olacak:

2021-MSÜ SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alıyor. 04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-MSÜ sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

Adayın, sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak nüfus cüzdanını, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu olacak.

Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Salonda sınav evrakı poşeti açıldıktan sonra adayların; sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasak.