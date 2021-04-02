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MSÜ sınava giriş belgesi nasıl alınır? MSÜ sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek?

02 Nisan 2021 Cuma - 17:01 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 17:01

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı pazar günü yapılacak. 81 ilde 95 merkezde düzenlenecek MSÜ sınavına, Kovid-19 salgınına karşı tedbirler alınacak. Peki, MSÜ sınava giriş belgesi nasıl alınır? MSÜ sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? MSÜ sınavı kaç dakika? MSÜ sınavı kaçta bitecek? MSÜ sınavına kalem verilecek mi? İşte MSÜ sınavına girerken yanınızda bulunması gerekenler...


Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday  Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) 4 Nisan'da yapılacak. Peki, MSÜ sınava giriş belgesi nasıl alınır? MSÜ sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? MSÜ sınavı kaç dakika? MSÜ sınavı kaçta bitecek? MSÜ sınavına kalem verilecek mi? İşte MSÜ sınavına girerken yanınızda bulunması gerekenler...
 
 
MSÜ SINAVI KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?
 
ÖSYM tarafından 81 ildeki 95 sınav merkezinde uygulanacak sınav, saat  10.15'te başlayacak, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.  Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verilecek.
 
MSÜ SINAVINA GİRERKEN YANINIZDA BULUNMASI GEREKENLER
 
Adayın, sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak  fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. kimlik kartını veya geçerlilik süresi dolmamış  pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu olacak. Nüfus cüzdanı veya  Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport  dışında, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni  mirasçılarına ait mavi kartlar, KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik  numaralı Kuzey Kıbrıs
 
SINAVDA KOVİD-19 ÖNLEMLERİ ALINACAK
 
Kovid-19 salgınına karşı 2021-MSÜ öncesi alınan tedbirler kapsamında,  sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.
 
Ayrıca, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske  ve dezenfektan dağıtılacak.
 
İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav  görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte eldiven dağıtılacak. Adaylar ve  görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.
 
Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı  salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları,  HES kodları aracılığıyla takip edilecek.
 
Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için  adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak.  Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal  mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.
 
ADAYLAR VE SINAV GÖREVLİLERİ, SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF  OLACAK
 
ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara girecek adaylar ile bu kişilerin  yanında bulunan bir refakatçi ve sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından  muaf olacak. Bu kapsamda adaylar, sınava giriş belgesini, sınav görevlileri ise  ilgili sınava ait görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak suretiyle  sınav binalarına ulaşım sağlayabilecek.
 
Adayların ve refakatçilerinin sosyal mesafe kuralına uymaları, maske  takmaları, adaylara refakat edenlerin binaların önlerinde beklememeleri  gerekiyor.

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