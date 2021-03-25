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MSÜ sınav yerlerine nasıl bakılır? ÖSYM giriş: MSÜ sınav giriş belgesi erişime açıldı! MSÜ giriş belgesi nasıl alınır 2021?

25 Mart 2021 Perşembe - 14:33 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 14:33

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak. 2021-MSÜ sınava giriş belgeleri erişime açıldı. 2021 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?


ÖSYM MSÜ sınavı saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır gibi sorulara yanıt aranamaya başlandı. 04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 25 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-MSÜ sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYIN

SINAV GİRİŞ BELGESİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

 

 

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