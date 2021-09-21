MSÜ MYO sonuçları açıklandı! msu.edu.tr MYO sonuçları sorgulama ekranı (MSÜ astsubay meslek yüksekokulları öğrenci yerleştirme sonuçları)

Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenci yerleştirme sonuçları için beklenen duyuru yayınlandı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Astsubay Meslek Yüksekokullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" kapsamında sınav sonuçları pertemin.msb.gov.tr internet sitesi üzerinden ilan edildi. İşte MSÜ MYO sonuçları…
MSÜ astsubay meslek yüksekokulları öğrenci yerleştirme sonuçları!
MSÜ MYO sonuçları, Milli Savunma Üniversitesi resmi internet sitesi https://msu.edu.tr/myosonuclari uzantısı üzerinden öğrenilebilecek.
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