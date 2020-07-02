MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınav sonuçları - ÖSYM MSÜ sınav sonuçları sorgulama!

ÖSYM tarafından 14 Haziran tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sonuçlar için beklenen haber geldi. Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim alarak asker olmak isteten adaylar, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM MSÜ sonuçlarını açıkladı.

MSÜ sınav sonuçları için beklenen gün geldi. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının 14 Haziran tarihinde tamamlanmasının ardından sonuçlar sabırsızlıkla bekleniyor. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlar, sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyuruldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları bugün erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını kurumun sonuç sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenebilecekler.

ÖSYM MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLAMASI

ÖSYM’den konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle: 14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

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