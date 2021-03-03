MSÜ başvurusu için son fırsat! MSÜ geç başvurusu için son saatler!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geç başvuru süreci bugün başladı. MSÜ sınavı başvurularını kaçıran adaylar için geç başvuru süreci başladı. MSÜ geç başvuru ücreti 165 lira olarak belirlendi. MSÜ sınavına katılabilmek için adayların HES kodu almaları ve YKS'ye katılmaları gerekiyor. Peki, MSÜ para yatırma 2021 son zaman son? MSÜ sınav ücreti hangi bankaya yatırılır? MSÜ geç başvuru ne zaman son? MSÜ sınav ücreti 2021!

ÖSYM, 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geç başvurularının bugün yapılabileceğini duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda sona erken MSÜ sınavı başvuruları için geç başvuru işlemleri bugün yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sosyal paylaşım sitesi Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, 2021 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geç başvuruları kapsamındaki bireysel başvuruların bugün internet aracılığıyla 23.59'a kadar alınacağını bildirdi.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN ?

MSÜ 2021 yılında 4 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Test; tek kitap çık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyecekler.

MSÜ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapabilecek. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacak.

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ

ÖSYM'nin geç başvuru günü ile ilgili kılavuzda paylaştığı bilgiler şu şekilde:

"3 Mart 2021 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmelidir.)

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

ÖSYM sınav ücretleri ile ilgili detayları MSÜ başvuru kılavuzunda paylaşmıştı. İşte MSÜ ücretleri ile ilgili açıklamalar:

"Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracakladır".

ÖSYM UYARDI!

ÖSYM MSÜ sınavına başvuru yapacak adayları uyardı. ÖSYM'den yapılan uyarı şu şekilde:

"2021-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, ÖSYM tarafından 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvuruları 04 Şubat – 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2021-YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir."

2021-MSÜ SINAVA GİRİŞ BELGESİ

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.