MSÜ 2021 sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? ÖSYM tarih verdi! MSÜ sınav sonuçları 2021

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) için adaylar 4 Nisan’da sınava girdi. Sınavın sona ermesinin ardından sınav soru ve cevapları adayların erişimine açıldı. Verilen cevaplardan sonuç tahmini yapan adaylar, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? diye soruyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen MSÜ sınavının üzerinden 15 gün geçti.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girildi, gözler sonuçlara çevrildi. MSÜ’ye giren adayların sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından verildi. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MSÜ sınav sonuçları 2021...

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 29 Nisan'da açıklanacak.

MSÜ 2021 SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girmek isteyen adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmeleri zorunludur. Harp Okulları için YKS sınavının birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir. Astsubay Meslek Yüksekokuluna girmek isteyen adayların ise birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri yeterlidir.