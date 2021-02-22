MSÜ 2021 başvuruları sona eriyor! MSÜ başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen kişilerin girdiği MSÜ aday belirleme sınavı için başvurular 2 gün sonra bitiyor. MSÜ sınavına başvurmak isteyen adaylar başvuru için önce başvuru ücretini yatırıp sonra ÖSYM üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Ocak ayının 27'sinde ÖSYM üzerinden başlayan başvurular 2 gün sonra sona erecek. Peki, MSÜ 2021 başvuru ücreti ne kadar? MSÜ başvuru nasıl yapılır? İşte MSÜ başvuru kılavuzu ve MSÜ başvuru ekranı…

MSÜ son başvuru tarihine az bir süre kaldı. 2021-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), 4 Nisan’da yapılacak. Sınava katılmak isteyen adaylar ÖSYM internet sitesi üzerinden MSÜ için başvurularına devam ediyor. MSÜ başvuru nasıl yapılır, İşte MSÜ başvuru kılavuzu ve başvuru ücreti ile MSÜ başvuru yapma ekranı…

MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM sınav ücretleri her sene değişiyor. 2021 MSÜ sınavı ücreti bu sene 110 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödeniyor.

MSÜ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2021-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ)başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 27 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

MSÜ 2021 BAŞVURU TARİHLERİ 27 Ocak - 23 Şubat 2021 olarak belirlenmiştir.

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MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2021 MSÜ 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. 2021 MSÜ sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

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