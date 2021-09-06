MSÜ 200 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi mülakat sonuçları merak ediliyor!

Milli Savunma Üniversitesi mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; faaliyet takvimine uygun olarak, belirtilen niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararı çerçevesinde 200 sözleşmeli personel temini yapılacağı, personel temin dairesi tarafından duyurulmuştu. Başvurular yapılmış adaylar mülakatlara girmişti. Şimdi gözler MSÜ mülakat sonuçlarında.

MSÜ 200 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yoğun bir şekilde yanıt aranıyor. Milli Savunma Üniversitesi, 200 sözleşmeli personel alımında 2,5 ay önce yaptığı mülakat sonuçlarını hala açıklamadı

Bu alım için başvurular, 01.04.2021 - 21.04.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 7 Haziran'da başlayan mülakatlar 28 Haziran 2021 tarihinde son bulmuştu.

Sözlü mülakatta sınav komisyonu tarafından 6 kriter üzerinden değerlendirilen ve 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar, nihai olarak değerlendirilecek ve her unvan için ayrı listeler oluşturulacak.

Çeşitli illere ataması yapılacak Aşçı, Berber, Terzi/Ütücü, Garson, Marangoz, Metal İşleri, Elektrik, Sıhhi Tesisat , Kaloriferci, Hizmetli, Boya/Badana, Çevre, Gıda, Şoför, Harita ve Kadastro branşlarından Tekniker, Teknisyen, Mühendis, Destek Personeli, Veteriner Hekim, Psikolog, Diyetisyen unvanları için sonuç bekleyen adaylar, yaklaşık 2,5 aydır merakla sonuçları bekliyor.

Sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.