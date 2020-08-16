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MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 8 terörist gözaltına alındı

DHA |  16 Ağustos 2020 Pazar - 15:59 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 15:59

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 8 PKK/YPG’li teröristin gözaltına alındığını duyurdu.


Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.
 

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Milli Savunma Bakanlığı terörist gözaltı
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