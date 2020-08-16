Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.
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MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 8 terörist gözaltına alındı
DHA | 16 Ağustos 2020 Pazar - 15:59 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 15:59