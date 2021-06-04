Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
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- MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişi yakalandı
MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişi yakalandı
DHA | 04 Haziran 2021 Cuma - 11:41 | Son Güncelleme : 04 06 2021 - 11:41