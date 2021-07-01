Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçesinde görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK'lı 2 terörist yakalandı
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK'lı 2 terörist yakalandı
01 Temmuz 2021 Perşembe - 11:44 | Son Güncelleme : 01 07 2021 - 11:44