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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK'lı 2 terörist yakalandı

01 Temmuz 2021 Perşembe - 11:44 | Son Güncelleme : 01 07 2021 - 11:44

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalandığını duyurdu.


Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçesinde görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
 

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MSB Yunanistan terörist Milli Savunma Bakanlığı
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