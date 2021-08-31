Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ üyesi, 6 kişi yakalandı
31 Ağustos 2021 Salı - 13:10 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 13:10