Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Edirne/Uzunköprü'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişilerden birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
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- MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 3 kişi yakalandı
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 3 kişi yakalandı
19 Haziran 2021 Cumartesi - 16:39 | Son Güncelleme : 19 06 2021 - 16:39