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MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri 10. kez toplandı

DHA |  19 Şubat 2021 Cuma - 17:56 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 17:56

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 10'uncusunun NATO Karargahı'nda yapıldığını duyurdu.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 10uncusu NATO Karargahında icra edildi" denildi.

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