Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 10uncusu NATO Karargahında icra edildi" denildi.
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MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri 10. kez toplandı
DHA | 19 Şubat 2021 Cuma - 17:56 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 17:56