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MSB: 'TurAz Kartalı' için Azerbaycan'a intikale başlandı

DHA |  30 Temmuz 2020 Perşembe - 18:25 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 18:45

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın, Türkiye'den kara havacılık unsurlarının da katılımıyla Bakü ve ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak devam ettiğini açıkladı. Öte yandan TurAz Kartalı Tatbikatına katılacak öncü unsurlar Azerbaycan'a intikale başladı


MSB, Türkiye ile Azerbaycan'ın düzenlediği 'TurAz 'Türkiye Azerbaycan) Kartalı' tatbikatına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. 'Tek Millet, İki Devlet' başlığıyla yapılan açıklamada, "Azerbaycan- Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak Türkiye'den kara havacılık unsurlarının da katılımıyla devam ediyor" denildi.
 
AZERBAYCAN'A İNTİKAL BAŞLADI
 
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve hava savunma unsurlarının katılımı ile icra edilecek TurAz Kartalı Tatbikatına katılacak öncü unsurlar Azerbaycan'a intikale başladı" denildi.

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