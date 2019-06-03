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MSB: TSK'nın şerefli generalleri ile ilgili yapılan hadsiz açıklamayı şiddetle kınıyoruz

AA |  03 Haziran 2019 Pazartesi - 17:21 | Son Güncelleme : 03 06 2019 - 17:46

Bir televizyon kanalında yayınlanan programda generallerle ilgili söyleyen sözlere sert tepki gösteren Milli Savunma Bakanlığı, "TSK'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı şiddetle kınıyoruz" açıklaması yaptı.


 Milli Savunma Bakanlığı'nın  bir televizyon kanalında yayınlanan programda TSK'da görevli generaller hakkında kullanılan ifadelere tepkisi çok sert oldu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1 Haziran 2019'da bir  televizyon kanalında yayımlanan programda, katılımcılardan biri tarafından, Türk  Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yapan generaller hakkında hakarete varan  tahripkar bir dil kullanıldığı belirtildi.

 Açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu: "Asil milletimizin güvenliği ve bekası uğrunda, yargı ve istihbaratla  yakın iş birliği içinde FETÖ ile her türlü mücadeleyi yapan, PKK/YPG, DEAŞ ve  diğer terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı operasyonları icra eden ve  tüm vazifelerini büyük bir ciddiyet ve samimiyetle yerine getirme gayreti içinde  olan Türk Silahlı Kuvvetlerini komuta eden generalleri toplum nezdinde  aşağılamaya çalışmak ordumuza ve asil milletimizin hak ve menfaatlerine zarar  vermektedir."
 Erinden generaline kadar bir ve bütün olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin  asil milletin bağrından çıktığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen çok sayıda operasyonların  başarıyla icra edildiği bir dönemde yapılan bu tür sorumsuz ve düzeysiz  açıklamaların tüm ordu mensuplarımızın olduğu kadar milletimizin de moral ve  motivasyonunu olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır. Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları  doğrultusunda daima demokrasiye bağlı, milletinin emrinde, görevinin başında,  'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla yurdun ve dünyanın dört bir köşesinde  yaz kış, gece gündüz, dağ bayır demeden fedakarca görev yapan Türk Silahlı  Kuvvetlerinin şerefli generallerine karşı yapılan bu hadsiz, yakışıksız ve yasal  sınırları aşan açıklamayı, hukuki tüm yollar saklı kalmak kaydıyla şiddetle  kınıyor, yasal süreçlerin yakından takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine  saygıyla arz ediyoruz."
 
  
 

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