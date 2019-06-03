MSB: TSK'nın şerefli generalleri ile ilgili yapılan hadsiz açıklamayı şiddetle kınıyoruz

Bir televizyon kanalında yayınlanan programda generallerle ilgili söyleyen sözlere sert tepki gösteren Milli Savunma Bakanlığı, "TSK'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı şiddetle kınıyoruz" açıklaması yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın bir televizyon kanalında yayınlanan programda TSK'da görevli generaller hakkında kullanılan ifadelere tepkisi çok sert oldu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1 Haziran 2019'da bir televizyon kanalında yayımlanan programda, katılımcılardan biri tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yapan generaller hakkında hakarete varan tahripkar bir dil kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu: "Asil milletimizin güvenliği ve bekası uğrunda, yargı ve istihbaratla yakın iş birliği içinde FETÖ ile her türlü mücadeleyi yapan, PKK /YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı operasyonları icra eden ve tüm vazifelerini büyük bir ciddiyet ve samimiyetle yerine getirme gayreti içinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerini komuta eden generalleri toplum nezdinde aşağılamaya çalışmak ordu muza ve asil milletimizin hak ve menfaatlerine zarar vermektedir."