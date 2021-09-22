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MSB: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 DEAŞ'lı yakalandı

22 Eylül 2021 Çarşamba - 11:16 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 11:16

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 DEAŞ terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı.


Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da görevli hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" dedi. 
 

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MSB Suriye DEAŞ
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