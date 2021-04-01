MSB sözleşmeli personel alımı yapacak! MSB 200 personel alımı hangi kadrolara yapılacak, başvuru şartları ve son başvuru tarihi nedir?

Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli 200 personel almak için ilana çıktı. Başvurular 21 Nisan2da sona erecek. Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Dairesi Başkanlığının internet sitesindeki personel teminine ilişkin başvuru kılavuzuna göre, adaylarda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca geçen yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katılmış ve puan almış olma şartı aranacak.

Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) 200 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bugün başlayan başvurular, 21 Nisan'a kadar Personel Temin Dairesi Başkanlığının internet sitesinden çevrim içi yapılacak. İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak önbaşvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacak. Adaylar, "https://personeltemin.msb.gov.tr" sitesine girerek e-Devlet şifresi ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip ve tüm aşamaları tamamlayıp "Tercih Yap" ekranına yönlendirilecek. Buradan ilgili alım tıklanarak tercih yapılabilecek. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklanarak kayıtlı tercihler kontrol edilebilecek.

SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ

Sözlü sınava girmeye hak kazananların, sözlü sınav tarihi ve yeri, Personel Temin Dairesi Başkanlığının internet sitesinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru da yer alacak. Adayların elektronik posta adreslerine ve cep telefonlarına kısa mesaj ile bilgilendirme gönderilecek.

Başvuru kılavuzunda bulunan şartları taşıyan tüm adaylar, ilgili KPSS puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlanıp en düşüğe doğru sıralanacak, sözlü sınava atama yapılacak kadro sayısının en fazla 10 katına kadar aday çağrılacak. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.

Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Yalova'da destek personeli, diyetisyen, tekniker, teknisyen unvanıyla hizmetli, aşçı, berber, garson, şoför, terzi/ütücü, kaloriferci, boya/badana, elektrik, çevre, gıda harita ve kadastro, fotoğraf ve kameraman, matbaa, makine, inşaat, iklimlendirme, marangoz, metal işleri ile sıhhi tesisat branşında 200 sözleşmeli personel alınacak.

Sözleşmeli personel alımıyla ilgili bütün detaylar, Personel Temin Dairesi Başkanlığının internet sitesindeki kılavuzda yer alıyor.

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MSB PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

MSB resmi personel alım duyurusunda Hizmetli, Aşçı, Berber, Garson, Şoför, Terzi, Kaloriferci, Elektrik Ustası, Boyacı, Psikolog , Veteriner Hekim, Diyetisyen , Tekniker ve Teknisyen alımı kadrolarından KPSS’li alım yapılacağı duyuruldu.