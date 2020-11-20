MSB sitesi çöktü mü? Asal.mbs.gov.tr neden açılmıyor?

Milli Savunma Bakanlığı 23-25 Kasım tarihlerinde silah altına alınacak yükümlülerin sevk tarihlerinin ertelendiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan duyurunun ardından metnin yayımladığı asal.msb.gov.tr internet adresinde erişim problemi yaşanıyor. Siteye giremeyenler asal.msb.gov.tr adresi çöktü mü? MSB ASAL sitesi neden açılmıyor? Diye soruyor.

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevk tarihlerinin 22-24 Aralık 2020 tarihlerine ertelendiğini açıkladı. Alınan kararın ardından metne ulaşıp, detayları öğrenmek isteyenler MSB sitesine yöneldi ancak sitede erişim problemi yaşanıyor. MSB sitesi çöktü mü? Asal.msb.gov.tr neden açılmıyor?

MSB ASKERLİK SEVK TARİHLERİ DUYURUSU YAPTI

MSB sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir. Duyuru metnine http://asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz." İfadelerine yer verildi. Buna göre bedelli askerlik yükümlüleri erteleme kararına tabi mi?

MSB ASAL SİTESİNDE ERİŞİM PROBLEMİ YAŞANIYOR

23-25 Kasım tarihlerinde teslim olarak silah altına alınacak binlerce yükümlü, yapılan duyurunun ardından tam duyuru metnine ulaşmak amacıyla asal.msb.gov.tr adresine erişim sağlamak istese de yoğunluktan dolayı sitede erişim problemi yaşıyor. Şu an MSB'nin aldığı kararın detayları ile ilgili duyuru metnine ulaşım sağlanamıyor.