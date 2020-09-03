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MSB: Rusya Federasyonu ile herhangi bir tatbikat icra edilmeyecek

DHA |  03 Eylül 2020 Perşembe - 20:08 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 20:08

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ilan edilen son NAVTEX'in, seyir emniyetinin sağlanması açısından rutin bir uygulamadan ibaret olduğunu belirterek, "Bu kapsamda, yapılan bazı yanlış değerlendirmelerin aksine, Rusya Federasyonu ile herhangi bir tatbikat, eğitim, atış faaliyeti icra edilmeyecektir" açıklamasını yaptı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu tarafından ilan edilen NOTAM'ın Türk NAVTEX servis bölgesi içinde yer alması nedeniyle seyir emniyeti açısından bazı etkilerinin olabileceği değerlendirilerek NAVTEX ilan edilmiştir. Söz konusu NAVTEX ilanı 7 Nisan, 21 Nisan, 4 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Haziran, 18 Ağustos tarihlerinde yapılanlar gibi seyir emniyetinin sağlanması açısından rutin bir uygulamadan ibarettir. Bu kapsamda, yapılan bazı yanlış değerlendirmelerin aksine, Rusya Federasyonu ile herhangi bir tatbikat, eğitim, atış faaliyeti icra edilmeyecektir" denildi. 
 

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