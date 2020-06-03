Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Resulayn'da masum sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG'li bir terörist, yol kontrol noktasında yapılan müdahale ile bölgeden kaçmış ve bu esnada bombanın infilak etmesi üzerine amacına ulaşamadan ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.
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- MSB: Resulayn'da bomba yüklü motosiklet infilak etti, 1 terörist ölü ele geçirildi
MSB: Resulayn'da bomba yüklü motosiklet infilak etti, 1 terörist ölü ele geçirildi
DHA | 03 Haziran 2020 Çarşamba - 17:12 | Son Güncelleme : 03 06 2020 - 17:12