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MSB: Resulayn'da bomba yüklü motosiklet infilak etti, 1 terörist ölü ele geçirildi

DHA |  03 Haziran 2020 Çarşamba - 17:12 | Son Güncelleme : 03 06 2020 - 17:12

Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn'da sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristin, bombanın infilak etmesi sonucu ölü ele geçirildiğini duyurdu.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Resulayn'da masum sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG'li bir terörist, yol kontrol noktasında yapılan müdahale ile bölgeden kaçmış ve bu esnada bombanın infilak etmesi üzerine amacına ulaşamadan ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.
 

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