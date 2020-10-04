MSB: PKK'lı teröristler derhal bölgeyi terk etmeli

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. MSB'nin açıklamasında, 'Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da katliam yapan Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de bölgede barış ve huzurun tesisine engel olmaktadır. Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK-YPG'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmelidir' denildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da katliam yapan Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de bölgede barış ve huzurun tesisine engel olmaktadır. Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK -YPG'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmelidir.

Terör örgütüne yönelik icra edilen başarılı operasyonlarda 128'i eylülde olmak üzere yılbaşından bu yana 953 terörist etkisiz hale getirildi