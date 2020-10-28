MSB PERTEM üzerinden başvurular başladı! MSB KPSS şartsız kadın ve erkek subay alımı yapacak: MSB personel alımı şartları nelerdir, nasıl başvurulur?

MSB subay alımı ilanı yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetlerine Milli Savunma Üniversitesinde/Kuvvet Komutanlıklarında Görevlendirilmek Üzere subay alımı yapılacağını duyurdu. MSB tarafından yapılan duyuruda kadın erkek KPSS'siz subay alımı yapılacağı belirtildi. Başvurular PERTEM üzerinden alınmaya başlandı. MSB subay alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurulur?

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. MSB tarafından yayımlanan duyuruda kadın erkek adaylar arasından subay alımı yapılacağına yer verildi. TSK, MSÜ, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine yapılan alımın başvuru detayları…

MSB PERTEM ÜZERİNDEN PERSONEL ALIMI YAYIMLANDI!

1. Türk Silahlı Kuvvetlerine Milli Savunma Üniversitesinde/Kuvvet Komutanlıklarında Görevlendirilmek Üzere Dış Kaynaktan Öğretmen ve Mühendis Sınıfı Muvazzaf Subay Temini maksadıyla başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre ön başvuru alımına başlanmıştır. Ön başvuru için son tarih 10 Kasım 2020 (saat 23.59)'dur.

2. Başvurunuzu yapmadan önce yayımlanan başvuru kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzda belirtilen hususları/şartları yerine getirmediğinizin/taşımadığınızın tespit edilmesi/anlaşılması durumunda adaylığınızın sonlandırılacağını unutmayınız.3. Askerlik hizmetini 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında yapan ve terhis olan adaylara (6 ay veya sonrasında devam edip 12 ay askerlik yapan ve bunların her ikisi için ayrı ayrı terhis belgesi olan adaylar) bu kanun kapsamında ilave puan verileceğinden terhis belgelerinin yanınızda bulunması lehinize olacaktır.

4. Başvurduğu branş için kılavuzda uygun Tablo (TABLO 1-3) ve geçerli (2016-2020 Başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış olan) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav (ALES) puanı (en yüksek olan puan baz alınacaktır) en az 70 olanlar başvuru yapabilecektir.

5. İngilizce ve Almanca branşlarına müracaat edecek Öğretmen Sınıfı Subay adaylarından ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2019) dahil başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS, e-YDS) en az 85 puana sahip olanlar başvuru yapabilecektir. Söz konusu dil puanı olmayan adayların başvuru yapmaması gerekmektedir.

6. Başvuru kılavuzunda yer alan YDS notuna denk ve eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanların muadili bir puana sahip olanlar sınav notu belgelerini başvuru ekranında kurs bilgileri alanından yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7. Şehit/gazi eş ve çocukları ilgili kurumdan alınmış onaylı belgelerini başvuru ekranında Şehit/Gazi yakını bilgilerinden yüklemesi gerekmektedir.

8. Başvuru kılavuzunda adaylardan ön başvuru sırasında sistem üzerinden yüklenmesi istenen belgeleri yüklemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

MSB PERSONEL ALIMI İLANINA KİMLER BAŞVURU YAPILABİLECEK?

01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993 ve daha sonraki doğumlular),

Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1988 ve daha sonraki doğumlular),

Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1-3)’da gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacaktır),

Lisansüstü eğitim zorunluluğu olan branşlarda TABLO (1-3)’de yer alan şartları taşıyanlar,

Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO (1-3)’da gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel. Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)



Tablo (1-3)’deki kontenjanlarına müracaat edecek adaylar için; geçerli (2016 – 2020 Başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış olan) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav (ALES) puanı (en yüksek olan puan baz alınacaktır) en az 70 olanlar ve ilgili sütunlardaki şartları taşıyor olanlar,

Tablo (1-3)’daki İngilizce ve Almanca Öğretmenliğine müracaat edecek Öğretmen Sınıfı Subay adayları için, ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2019 - 2020 dahil) başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış ve başvuru yaptıkları branş karşılığı olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS, e-YDS) en az 85 puan alanlar (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen ve başvuru yaptıkları branş karşılığı olan yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için YDS 85 notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir), Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini sınav bilgileri sınav bilgisi ekle alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Tablo (1-3)’deki Beden Eğitimi öğretmenliğine müracaat edecek Öğretmen Sınıfı Subay adayları için, (2016 – 2020 Başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış olan) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 70 puan alanlar (en yüksek olan puan baz alınacaktır) ve ilave olarak Tablo (1-3)’de belirtilen şartlar başlığı altındaki belgelerini bonservis bilgileri alanından taratılmış olarak sisteme yükleyecektir. Söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,

Askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz”, “yedek astsubay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler, başvurabilecektir.

SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü ve 14/A maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

Hakkında Yedek Subay/Astsubay olamaz kararı bulunmamak.

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak.



SAĞLIK İLE İLGİLİ ŞARTLAR

Sınav aşamalarında başarılı olan tüm adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde” belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Bu kapsamda adaylar Yardımcı Sınıflar için; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur”, kararlı sağlık kurulu raporu talep edilecektir.



Sağlık kurulu raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılacak, istenen sağlık kurulu raporunu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenecektir. Bu kapsamda;

En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en geç 30 gün içinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil) tamamlanacak, bu tarihten sonra MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderilen sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.

Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” geçerli kabul edilmeyecek,

Hastaneler tarafından sağlık kurulu raporlarının uygun/hatasız şekilde düzenlenmemesinden, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına zamanında ulaştırılmamasından ve posta kanalıyla gönderimlerde yaşanacak gecikmelerden Millî Savunma Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” ve Bakanlıkça belirlenen boy ve kilo sınırlarında olmak, (boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-4’dedir.)

TABLO-5’te belirtilen branşlarda fiziki yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olmak,

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış olmak,

Halihazırda veya daha önce subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan nasbedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,

Askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında yedek subay ve yedek astsubay olarak yapmakta olanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-6’da bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

Askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapmakta olanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-7’de bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

Silahlı Kuvvetlerde Devlet memuru ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden TABLO-8’de bulunan “uygun onaylı” nitelik belgesi almak,

MSB SUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Subay alımına başvurular bugün başladı ve 10 Kasım 2020 tarihine kadar devam edecek.

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