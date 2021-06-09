10 Haziran 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.449 0.11 EURO 10,4840 0.16
USD 8,5930 0.04 ALTIN 521,570 -0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

MSB personeli, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

09 Haziran 2021 Çarşamba - 23:37 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 23:37

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da görev yapan Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir'in, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.


MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Ankara Merkez Komutanlığında görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş  İsmail Özdemir, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat  etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve  yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

ETİKETLER

Milli Savunma Bakanlığı İsmail Özdemir Başçavuş
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.