MSB personeli, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
09 Haziran 2021 Çarşamba - 23:37 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 23:37
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da görev yapan Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir'in, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ankara Merkez Komutanlığında görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."