MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım görüntülerini paylaştı

MSB, Twitter hesabından Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ait görüntüleri paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor" açıklaması yapıldı.
Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/xsXpzObKg3— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2021