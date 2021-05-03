MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım görüntülerini paylaştı

Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/xsXpzObKg3