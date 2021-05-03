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MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım görüntülerini paylaştı

DHA |  03 Mayıs 2021 Pazartesi - 22:23 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 22:23

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyolarına ait görüntüleri paylaştı.


MSB, Twitter hesabından Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ait görüntüleri paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor" açıklaması yapıldı.
 
 

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