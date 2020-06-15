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MSB: Pençe-Kartal Operasyonu ile 81 hedef imha edilmiştir

AA |  15 Haziran 2020 Pazartesi - 8:43 | Son Güncelleme : 15 06 2020 - 8:51

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir." ifadelerini kullandı.


Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere ait barınak, sığınak ve  mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Bu harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak,  terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir.
Harekatın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal  güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir." ifadelerini kullandı.
 
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri  (TSK) tarafından gerçekleştirilen "Pençe-Kartal Operasyonu"na ilişkin bilgiler  verildi.
 
Açıklamada, terör örgütü PKK tarafından son dönemde karakol ve üs  bölgelerine yönelik taciz ve saldırı teşebbüslerinin arttığına dikkat çekilerek,  şunlar kaydedildi:"Son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize her geçen gün artan taciz,  saldırı teşebbüsünde bulunan, böylece halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini  tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımızın ve  hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru  müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler  tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve  Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekatı icra edilmektedir."
 
 

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MSB Pençe-Kartal Operasyonu Milli Savunma Bakanlığı
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