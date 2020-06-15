MSB: Pençe-Kartal Operasyonu ile 81 hedef imha edilmiştir

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Bu harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak, terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir.

Harekatın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir." ifadelerini kullandı.