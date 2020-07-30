MSB paylaştı! Türkiye ve Azerbaycan'dan dev tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Türkiye arasında gerçekleştirilen tatbikata ilişkin görüntüleri paylaştı. 'Tek Millet, İki Devlet!' başlığı altında paylaşılan görüntülerde tatbikatın eş zamanlı olarak devam ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Tek Millet, İki Devlet!

Azerbaycan-Türkiye Fiilî Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan’da eş zamanlı olarak, Türkiye’den Kara Havacılık Unsurlarının da katılımıyla devam ediyor.