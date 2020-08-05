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MSB paylaştı! Türkiye, Beyrut için harekete geçti

05 Ağustos 2020 Çarşamba - 20:04 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 20:04

Milli Savunma Bakanlığı, TSK’ya ait A400M tipi uçağın Lübnan’a yardım götürmek üzere hazırlandığını duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, “TSK’ya ait A400M tipi uçağımız Lübnan’a uzanacak yardım eli için hazırlıklara başladı. Uçağımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Beyrut’ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personeli taşıyacak” ifadeleri yer aldı.
 

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Milli Savunma Bakanlığı TSK A400M
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