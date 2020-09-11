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MSB paylaştı: Refakat ve koruma sağlanmaya devam ediliyor

11 Eylül 2020 Cuma - 18:56 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 19:00

Milli Savunma Bakanlığı, Oruçreis ve Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemileri ile Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaya devam edildiğini bildirdi.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden Oruçreis ve Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemileri ile Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine Deniz Kuvvetlerimiz tarafından refakat ve koruma sağlanmaya devam edilmektedir" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı Oruçreis Barbaros Hayreddin Paşa
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