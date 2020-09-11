Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden Oruçreis ve Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemileri ile Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine Deniz Kuvvetlerimiz tarafından refakat ve koruma sağlanmaya devam edilmektedir" denildi.
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- MSB paylaştı: Refakat ve koruma sağlanmaya devam ediliyor
MSB paylaştı: Refakat ve koruma sağlanmaya devam ediliyor
11 Eylül 2020 Cuma - 18:56 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 19:00