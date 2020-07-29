Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG KEMALREİS ile ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi" denildi. Eğitime ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.
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MSB: Orta ve Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi
DHA | 29 Temmuz 2020 Çarşamba - 14:49 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 14:49