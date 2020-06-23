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MSB, operasyona katılan komandoların görüntüsü paylaştı

DHA |  23 Haziran 2020 Salı - 12:21 | Son Güncelleme : 23 06 2020 - 12:27

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntüsünü paylaştı.


MSB, operasyona katılan komandoların görüntüsü paylaştı. Bakanlığın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Komando yürüdü mü önünde eğilir dağlar, tarihte mührü vardır ondan bahseder çağlar" ifadelerine yer verildi. Görüntüde, operasyona katılan komandolar, arazide, teröristlerin izini sürerken görülüyor.
 

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MSB komando pençe-kaplan
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