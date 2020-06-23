MSB, operasyona katılan komandoların görüntüsü paylaştı. Bakanlığın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Komando yürüdü mü önünde eğilir dağlar, tarihte mührü vardır ondan bahseder çağlar" ifadelerine yer verildi. Görüntüde, operasyona katılan komandolar, arazide, teröristlerin izini sürerken görülüyor.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- MSB, operasyona katılan komandoların görüntüsü paylaştı
MSB, operasyona katılan komandoların görüntüsü paylaştı
DHA | 23 Haziran 2020 Salı - 12:21 | Son Güncelleme : 23 06 2020 - 12:27