25 Aralık 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.427 0.08 EURO 9,2440 0.01
USD 7,5750 0.17 ALTIN 458,590 0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

MSB: Libyalı askerlere ağır silah atış eğitimleri verildi

DHA |  25 Aralık 2020 Cuma - 16:16 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 16:16

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askerî Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libyalı askerlere ağır silah atış eğitimleri verildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askerî Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere; topçu, ÇNRA ve havan gibi ağır silah atış eğitimleri verildi" denildi.
 

ETİKETLER

MSB Libyalı askerler ağır silah
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.