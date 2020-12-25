Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askerî Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere; topçu, ÇNRA ve havan gibi ağır silah atış eğitimleri verildi" denildi.
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MSB: Libyalı askerlere ağır silah atış eğitimleri verildi
DHA | 25 Aralık 2020 Cuma - 16:16 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 16:16