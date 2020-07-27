Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İŞKUR vasıtasıyla 1072 sürekli işçi alacak. MSB işçi alımı başvuruları geçen hafta İŞKUR üzerinden tamamlandı. Gözler MSB İŞKUR kura sonuçlarında. Peki, MSB kura sonuçları açıklandı mı? MSB İŞKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB işçi kura sonuçları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 1072 sürekli işçi alacak. MSB İŞKUR işçi alımı başvuruları tamamlandı. Adaylar MSB işçi alımları için İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirdi. Başvuru yapan binlerce adayın gözü MSB kura sonuçlarında. Peki, MSB kura sonuçları açıklandı mı? MSB işçi kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB işçi kura sonuçları...

MSB İŞKUR aracılığıyla 1072 sürekli alacağını duyurmuş başvurular 16 Temmuz 'da tamamlanmıştı. MSB işçi alımı başvurularının sona ermesinin ardından başvuru yapan adaylar MSB İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı sorusunu araştırıyor.

MSB KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSB sürekli işçi alımı için kura çekimi bugün yapılacak. MSB işçi kura sonuçları Personel Temin Başkanlığı sitesinden yayınlanacak.

MSB İŞKUR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MSB'DEN İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecektir.

2. Kura çekimi, Milli Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı 77/A Yenimahalle /ANKARA) 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 10:30’da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

3. İstekli adayların kura çekimini izleyebilmeleri hususu, ülkemizi de etkisi altına alan KOVİD-19 salgını nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında ayrıca değerlendirilecektir.

4. Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacaktır. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri MSB resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.