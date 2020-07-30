MSB kura sonuçları açıklandı mı? MSB 1072 işçi alımı kura sonuçları sorgulama (MSB sonuçları)

MSB sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? MSB işçi alımı kura sonuçları neden açıklanmıyor? Soruları kura sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar tarafından yoğun bir şekilde aratılıyor. İŞKUR vasıtasıyla 1072 sürekli işçi alacak olan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işçi alımı başvuruları geçen hafta tamamlandı. MSB sonuçlarının 27 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyordu. MSB kura sonuçları açıklandı mı? MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama…

MSB İŞKUR 1072 sürekli işçi alımı başvuruları 16 Temmuz’da tamamlandı. MSB işçi alımı başvurularının sona ermesinin ardından başvuru yapan adaylar MSB İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı sorusunu araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işçi alımı kura sonuçları, 1072 kişilik kadroya müracaat eden işçi adayları tarafından merak ediliyor. MSB, kura yöntemiyle seçeceği işçiler için duyuruyu resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirerek adayların erişimine sunacak. Noter huzurunda gerçekleştirilen MSB işçi alımı kura açıklandı mı? İşte MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama…

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSB sonuçları, henüz açıklanmadı. MSB tarafından yapılan açıklamada, 27 Temmuz saat 10.30’da açılacaktı. Sonuçlar beklenen saatte açıklanmadı. Türkiye 1072 kadroya yapılacak olan işçi alımı kura sonuçları, açıklanmasının ardından internet üzerinden öğrenilebilecek. MSB işçi alımı kura sonuçları MSB’nin resmi internet sitesi üzerinden adaylarla paylaşılacak.

MSB işçi kura sonuçları Personel Temin Başkanlığı sitesinden yayınlanacak.

MSB İŞKUR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MSB'DEN İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecektir.

2. Kura çekimi, Milli Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı 77/A Yenimahalle/ANKARA) 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 10:30’da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

3. İstekli adayların kura çekimini izleyebilmeleri hususu, ülkemizi de etkisi altına alan KOVİD-19 salgını nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında ayrıca değerlendirilecektir.

4. Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacaktır. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri MSB resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.