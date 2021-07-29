MSB kura sonuçları 2021 sorgulama ekranı! Milli Savunma Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? İşte MSB Pertem işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen işçi alımı başvuruları tamamlanmış gözler kura sonuçlarına çevrilmişti. 8 Temmuz’da sona eren işçi alımı başvuru sonucu canlı ve noter huzurunda yapılan kura ile belli oldu. 2 bin 533 işçi alımı kura çekilişi T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. Kurada ismi çıkan adaylar sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacak. Peki, MSB işçi alımı kura sonuçları nasıl sorgulanır? Milli Savunma Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? İşte Pertem kura sonuçları sorgulama…

Pertem kura sonuçları hakkındaki araştırmalar devam ediliyor. 8 Temmuz’da sona eren MSB işçi alımı sonuçları canlı ve noter huzurunda yapılan kura ile belli olacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2 bin 533 işçi alımı için yapılan kura çekilişi 28 Temmuz günü saat 10:30'da başladı. Canlı ve noter huzurunda gerçekleşen MSB kura çekilişi sona erince kura sonuçları MSB resmi sitesi üzerinden ilan edildi. MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, sonuç listesi yayımlandı mı? İşte MSB Pertem kura sonuçları sorgulama ekranı!

MSB PERTEM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 bin 533 işçi alımını kura yöntemiyle tamamlanıyor. Kura çekimleri 28 Temmuz Çarşamba saat 10:30'da noter huzurunda başladı. Kura çekilişinin sonuçları liste halinde henüz açıklanmadı ancak MSB Pertem işçi alımı kura çekilişi T.C. kimlik numarası ile sorgulanabiliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 bin 533 işçi alımı kura sonuçları açıklandı.

Kura sonucunda belirlenen sözlü veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, MSB'nin internet sitesinden ilan edilecek.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ