Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Tersanesi Komutanlığında işçi olarak görev yapan ve Covid-19 virüsüne yakalanan mesai arkadaşımız Erhan Ege, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Mesai arkadaşımıza Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" denildi.
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- MSB: Kovid-19 tedavisi gören mesai arkadaşımız kurtarılamadı
MSB: Kovid-19 tedavisi gören mesai arkadaşımız kurtarılamadı
14 Kasım 2020 Cumartesi - 19:01 | Son Güncelleme : 14 11 2020 - 19:01