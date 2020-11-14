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MSB: Kovid-19 tedavisi gören mesai arkadaşımız kurtarılamadı

14 Kasım 2020 Cumartesi - 19:01 | Son Güncelleme : 14 11 2020 - 19:01

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda işçi olarak görev yapan Erhan Ege'nin, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.


Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Tersanesi Komutanlığında işçi olarak görev yapan ve Covid-19 virüsüne yakalanan mesai arkadaşımız Erhan Ege, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Mesai arkadaşımıza Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" denildi.
 

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Milli Savunma Bakanlığı koronavirüs Erhan Ege
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