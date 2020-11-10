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MSB: Kahraman gardaşlarımız mertçe savaşarak, zafer kazandı

DHA |  10 Kasım 2020 Salı - 10:34 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 10:34

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin, "Kahraman gardaşlarımız cenk meydanında gücünü gösterdi ve mertçe savaşarak zafer kazandı" açıklaması yapıldı.


Milli Savunma Bakanlığı'nca, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin, "Kahraman gardaşlarımız cenk meydanında gücünü gösterdi ve mertçe savaşarak zafer kazandı" açıklaması yapıldı.
 
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan Türkü gardaşlarımız şu atasözünü iyi bilir; 'Kötü günün ömrü az olur!' 30 yıl önce yaşanan acılar bugün son buluyor. Kahraman gardaşlarımız cenk meydanında gücünü gösterdi ve mertçe savaşarak zafer kazandı. Kötü günler bitti, gün zafer günüdür, kutlu olsun!" denildi.
 

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