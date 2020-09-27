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MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

DHA |  27 Eylül 2020 Pazar - 16:29 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 16:30

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin, SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA’larımızla etkisiz hale getirildi" denildi.
 

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