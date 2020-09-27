Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA’larımızla etkisiz hale getirildi" denildi.
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
DHA | 27 Eylül 2020 Pazar - 16:29 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 16:30