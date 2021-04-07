Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
DHA | 07 Nisan 2021 Çarşamba - 10:46 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 10:46
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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