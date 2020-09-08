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MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

DHA |  08 Eylül 2020 Salı - 15:31 | Son Güncelleme : 08 09 2020 - 15:31

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKKya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
 

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