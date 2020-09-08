Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKKya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
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- MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
DHA | 08 Eylül 2020 Salı - 15:31 | Son Güncelleme : 08 09 2020 - 15:31