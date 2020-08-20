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MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

DHA |  20 Ağustos 2020 Perşembe - 10:23 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 10:23

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.
 

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