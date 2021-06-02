Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist, kara ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.
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- MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
02 Haziran 2021 Çarşamba - 17:00 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 17:00