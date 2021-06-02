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MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

02 Haziran 2021 Çarşamba - 17:00 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 17:00

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-Şimşek' operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist, kara ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.
 

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