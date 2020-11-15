Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek!" denildi.
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
DHA | 15 Kasım 2020 Pazar - 11:01 | Son Güncelleme : 15 11 2020 - 11:02