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MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

DHA |  15 Kasım 2020 Pazar - 11:01 | Son Güncelleme : 15 11 2020 - 11:02

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 2 teröristin düzenlenen hava herakatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek!" denildi.
 
 
 

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