Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
06 Kasım 2020 Cuma - 10:44 | Son Güncelleme : 06 11 2020 - 10:44